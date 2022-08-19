Жилина и Двоеглазова порадовали четверными прыжками на контрольных прокатах юниорок
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В ледовом дворце подмосковной базы в Новогорске юниорки завершили представление произвольных программ в рамках контрольных прокатов фигуристов сборной России.
Только три фигуристки безошибочно откатали свои постановки, но при этом обошлись без элементов ультра-си – Анастасия Зинина, Алина Горбачёва и Елизавета Куликова.
Четыре спортсменки попытались исполнить тройной аксель. Успешно это сделали Надежда Понтелеенко и Любовь Рубцова (в каскаде). Вероника Жилина и Софья Титова упали.
На четверные прыжки также зашли четыре фигуристки. Вероника Жилина исполнила чистый четверной сальхов и каскад с четверным тулупом, Алиса Двоеглазова – каскад четверной лутц – двойной аксель. Мария Захарова и Мария Гордеева с четверных прыжков упали.
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