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Жилина и Двоеглазова порадовали четверными прыжками на контрольных прокатах юниорок

Жилина и Двоеглазова порадовали четверными прыжками на контрольных прокатах юниорок
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В ледовом дворце подмосковной базы в Новогорске юниорки завершили представление произвольных программ в рамках контрольных прокатов фигуристов сборной России.

Только три фигуристки безошибочно откатали свои постановки, но при этом обошлись без элементов ультра-си – Анастасия Зинина, Алина Горбачёва и Елизавета Куликова.

Четыре спортсменки попытались исполнить тройной аксель. Успешно это сделали Надежда Понтелеенко и Любовь Рубцова (в каскаде). Вероника Жилина и Софья Титова упали.

На четверные прыжки также зашли четыре фигуристки. Вероника Жилина исполнила чистый четверной сальхов и каскад с четверным тулупом, Алиса Двоеглазова – каскад четверной лутц – двойной аксель. Мария Захарова и Мария Гордеева с четверных прыжков упали.

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