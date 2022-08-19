Алина Загитова: сейчас меня занимает карьера в фигурном катании

Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Алина Загитова ответила на вопрос о целях, которые ставит перед собой в будущем.
Загитова, завоевавшая все возможные титулы в мировом фигурном катании, приостановила спортивную карьеру в декабре 2019 года. С тех пор она не соревнуется, а получает высшее образование на факультете журналистики, участвует в ледовых шоу и работает на телевидении в качестве ведущей и корреспондента.
«Вне зависимости от регалий мои цели высоки. С оглядкой на достижения я не стремлюсь останавливаться и хочется всегда сделать всё на максимум. А насчет планов, то я плыву по течению. Сейчас меня занимает карьера в фигурном катании, а что будет завтра, посмотрим. Время ещё есть (улыбается)» — приводит слова Загитовой «Собака.Ru».
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