Вайцеховская: Трусова является самой высокооплачиваемой шоу-звездой в стране

Олимпийская чемпионка в прыжках в воду, спортивный журналист Елена Вайцеховская высказалась о том, будет ли серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 Александра Трусова продолжать спортивную карьеру.

Когда, приземлив пять четверных прыжков в произвольной программе, Трусова не смогла выиграть золото на Играх в Пекине, она кричала, что больше не выйдет на лёд. В межсезонье фигуристка выступала в шоу, но в большей степени стала медийной персоной.

«После ОИ в Пекине я написала, что Саша Трусова с её физическими данными и пятью четверными имеет наиболее реальные шансы, чтобы остаться в спорте ещё на четыре года и выиграть наконец эту проклятую золотую медаль. Медаль, безусловно, мощнейший стимул, но парадокс в том, что встраиваться в послеолимпийскую реальность Трусовой может оказаться сложнее, чем всем остальным спортсменкам вместе взятым.

…Когда Трусова возвращалась в «Хрустальный» от Плющенко, она возвращалась на своих условиях. Иначе говоря, логично предположить, что её просто терпели, шли на уступки, понимая, что сложный характер — это сложный характер, а пять четверных — это пять четверных. Но будут ли терпеть сейчас?

Сразу напрашивается вопрос: «А зачем?» После пяти приземлённых на ОИ четверных любое уменьшение количества будет воспринято как шаг назад — так устроена человеческая психология. Спасти ситуацию способен какой-то качественный скачок: в постановке программ, интерпретации, сложности композиции. Это грандиозная работа, которой Саша после ОИ не занималась — это совершенно очевидно. То есть, вернувшись к привычным тренировкам, она по определению будет выглядеть слабее, чем была. А, возможно, слабее, чем кто-то другой. И какой тогда смысл фокусироваться на спортсменке с таким количеством персональных особенностей, когда вокруг толпами скользят молодые, послушные, работоспособные и гораздо более мотивированные? И когда в ближайшем обозримом будущем нет никаких серьёзных соревнований?

Не говорю уже о том, что для смены стиля, имиджа и впечатления Трусовой, возможно, вообще необходимы другие тренерские руки, другой подход и другое отношение к собственной карьере. Опять же, остаётся вопрос: хочет ли продолжения сама Саша? На данный момент она является самой высокооплачиваемой шоу-звездой в стране (подтверждение этому я получила сразу из нескольких источников), уникального прыжкового контента хватит ещё на несколько лет показательных выступлений, а там, глядишь, и собственный бизнес раскрутится.

…Лично я мечтаю о том, чтобы Саша снова начала заплетать волосы. Во-первых, это гораздо более стильно. По столичным меркам — так точно. А во-вторых, мне отчаянно не хватает той Саши, которой не было равных в стремлении к невозможному», — написала Вайцеховская в своём телеграм-канале.