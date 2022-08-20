Вайцеховская: нынешняя Валиева — большой квест для её тренера

Олимпийская чемпионка в прыжках в воду, спортивный журналист Елена Вайцеховская объяснила, почему хотела бы, чтобы фигуристка Камила Валиева продолжила кататься до следующих Игр, и предположила, что Этери Тутберидзе будет сложнее работать с повзрослевшей спортсменкой.

«Побуду капитаном Очевидность и напишу, что Камила Валиева — самая драматическая фигура олимпийского сезона. Если бы она после двух совершенно потрясающих выступлений в Пекине выиграла личный турнир, Игры обернулись бы драмой для кого-то другого (и уж наверняка такая победа затмила бы пять четверных Трусовой), а сама Камила стала бы героиней и легендой.



Но она не выиграла. И все нынешние ремарки в сторону фигуристки, что она и без личной победы — олимпийская чемпионка, это такая несколько преждевременная и довольно коварная игра: титул до окончательного вердикта как бы висит на ниточке, которая в любой момент может оборваться. И сама Камила совершенно не будет в этом виновата несмотря ни на какие озвученные версии — лично моё мнение.



Именно поэтому я очень хочу, чтобы она осталась. Чтобы каталась до следующих Игр и каталась классно. У неё для этого есть всё, и я совершенно не преувеличивала, говоря в подкасте, что ни у какой другой фигуристки мира нет таких рук, таких ног, мышечной силы, резкости, глаз, интеллекта, выразительности… Валиева в этом плане — словно сундук, набитый несметными богатствами. Крышку приоткрыли — и у всех захватило дух.



Но нынешняя Валиева — это ещё и большой квест для её собственного тренера. Она выросла и очень (после всего пережитого) повзрослела. Её, как мне кажется, будет уже невозможно загнать в стандартные рамки принятых в школе принципов. С ней придётся считаться.



Иначе говоря, именно на этом материале Этери Тутберидзе придётся доказывать, что она умеет вдолгую работать со взрослыми, состоявшимися спортсменками. Это — сложнейшая задача.



Отказаться от работы с Валиевой нельзя, как бы сильно она не выросла и не растеряла прежние навыки, если такое вдруг произойдёт за межсезонье. Потому что в этом случае вина за всё, что случилось со спортсменкой в представлении очень многих людей ляжет на плечи тренера. И за допинг, и за два старта в команднике, да и за многое другое.



Мне кажется, Тутберидзе понимает всё это гораздо лучше, чем кто другой: в том, что касается профессии и всех её нюансов она гениальна», − написала Вайцеховская в телеграм-канале.