Евгений Плющенко − о подготовке к сезону: учитывая прошлогодний опыт, мы сделали выводы

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал о подготовке фигуристов своей Академии к новому сезону.

«Готовились к сезону мы на нашей базе «Ангелы Плющенко», в подмосковных Горах-10. Для работы у нас есть все условия, и они только улучшаются. Мы достроили гостиницу. Сейчас Соня Титова и Соня Муравьёва живут там, проживание бесплатное. Спортсменкам не нужно тратить время на дорогу, не приходится ездить из дома на каток. Всё рядом.



Учитывая прошлогодний опыт, мы сделали выводы. В прошлом году на юниорских прокатах наши ребята были готовы лучше остальных. Однако важно не только удивить на прокатах, а грамотно, достойно пройти весь сезон, успешно, без травм. Поэтому в этот раз будем показывать то, что уже наработано.



По контенту программ: в произвольной Ники планируем три четверных – два сальхова и тулуп. Девочка вытянулась, но координацию не потеряла. Работает, трудится, хочет побеждать.



Соня Титова тоже выросла, поэтому, конечно, поначалу были сбои. Рост пошёл, да и после отпуска включаться в тренировки тяжеловато. Но сейчас только начало сезона. Соня старается.



За лето вырос и Кирилл Сарновский, следствием чего стала небольшая раскоординация. Но это нормально. Я помню по себе — когда растёшь, то вроде всё то же самое делаешь, но не получается, и не понимаешь, почему. Тут нужно время. Торопиться не надо, всё придет.



По программам. Соне Титовой мы поменяли обе программы. Короткая – «Чардаш», произвольная – «Paint it Black». Практически всем ребятам, за исключением Вероники Жилиной, программы поставил наш тренер и постановщик Дмитрий Михайлов. Веронике — Лена Радионова. Нам очень понравилось работать с Леной. Всё чётко, профессионально. Короткая программа Вероники – «Je t’aime» в исполнении Севары, произвольная — «Танго Роксаны» из фильма «Мулен Руж».



У Кирилла Сарновского тоже новые программы. Короткая – «Тореадор» из оперы Бизе «Кармен», произвольная — на музыку из «Игры престолов».



Максиму Автушенко оставили прошлогоднюю произвольную – группы «Queen» — «Who Wants To Live Forever», короткая – «Money for Nothing» в исполнении «Dire Straits» — новая.



Максим участвует в прокатах «вне конкурса», потому что один из спортсменов заболел, и нам предложили заявить фигуриста нашей школы. Мы организовали свои прокаты, в которых участвовали Марк Лукин, Никита Сарновский и Автушенко. По спортивному принципу поехал Максим, который откатал произвольную чисто, с двумя четверными, с двумя тройными акселями. Всё разрешилось по-честному.



Сейчас я веду три группы в нашей школе, в двух катаются сборники. Соня Титова в одной, Вероника Жилина – в другой. Я специально разделил спортсменок, чтобы уделять обеим больше внимания.



В третьей группе − Варя Кисель, которая выступает за Беларусь, есть и другие интересные спортсмены. Мы пригласили в эту группу нового постоянного хореографа — Владимира Анатольевича Магильду. Он прекрасный специалист, который долгое время трудился в Швеции, а сейчас вернулся домой. Владимир Анатольевич был хорошим другом Давида Авдыша. Они вместе заканчивали консерваторию. Он очень помогает спортсменам в хореографических моментах, постановках, проводит всю работу именно на полу.



В качестве хореографа и тренера по скольжению подключаем Сергея Вербило. В нашей команде вообще все специалисты профессионально относятся к делу, спортсмены настроены на серьёзную работу. И, несмотря на ситуацию в мире, в нашей работе ничего не поменялось. Все как работали, так и работают. Никаких разговоров о смене гражданства, отсутствии мотивации нет. Мы настраиваемся на российские этапы Гран-при, соревнования, которые будут. Как бы жизнь ни повернулась, я всегда говорю спортсменам: «Всё в ваших руках», − приводит слова Евгения Плющенко официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России.

Видео: Александр Липовой провёл тренировку в «Ангелах Плющенко»: