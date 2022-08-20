Евгений Плющенко − о выступлениях сына: всё в планах

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко ответил на вопрос о возможных выступлениях сына Александра на юниорских прокатах.



«Работаем потихонечку, всё в планах. Всему своё время, я не форсирую», − приводит слова Евгения Плющенко ТАСС.

39-летний Евгений Плющенко — двукратный олимпийский чемпион, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, трёхкратный чемпион мира, семикратный чемпион Европы, четырёхкратный победитель финалов Мировой серии Гран-при по фигурному катанию, чемпион мира среди юниоров, 10-кратный чемпион России. Девятилетний сын Евгения в медиапространстве известен как Гном Гномыч. Александр уже с 2017 года занимается в академии фигурного катания «Ангелы Плющенко», открытой отцом в Москве.