Плющенко − о Жилиной: хочется её двигать вперед, во взрослое катание

Фигурист Евгений Плющенко, подводя итоги второго дня юниорских контрольных прокатов, рассказал о выборе программ для 14-летней Вероники Жилиной и отметил, что имеет желание продвигать юниорку во взрослое катание.

«Оба выбора программ − мои, Нике понравилось. Короткая программа − Je t'aime, ее ставила Лена Радионова, с которой мы начали сотрудничать. Мне она очень нравится как постановщик, она креативная, и мне хотелось, чтобы с Никой поработала именно девушка, чтобы добавить женского катания. Мы хотим, чтобы она взрослела, не хотелось брать юниорские программы для маленьких девочек, хочется её двигать вперед, во взрослое катание, она это может, у нее это уже стало получаться. Кто-то сказал, что рано такие образы делать, но мне кажется, надо сейчас начинать, чтобы брать серьезную планку на следующие сезоны, надо смотреть в будущее», − приводит слова Евгения Плющенко ТАСС.

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