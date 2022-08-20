Алина Загитова: поражение на ЧМ после Олимпиады-2018 стало для меня грандиозным ударом

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании, российская фигуристка Алина Загитова рассказала, как воспринимает поражение на чемпионате мира после победы на Олимпиады-2018. На соревнованиях Загитова заняла пятое место.

«Умение проигрывать и выигрывать одинаково важны. И проигрывать иногда получается намного эмоциональнее, чем выигрывать.

Для меня поражение на чемпионате мира после Олимпиады-2018 стало грандиозным ударом по психологическому состоянию. Но это тоже важный опыт. После проигрыша, если работать над ошибками, сможешь снова выиграть, что подтверждает моя победа на чемпионате мира по фигурному катанию в 2019 году.

И я хочу выразить огромную благодарность моим тренерам, Этери Георгиевне Тутберидзе и всему тренерскому штабу, — они очень помогли мне морально и физически», — приводит слова Загитовой Umagazine.