Алина Загитова рассказала, почему не приняла предложение сняться в кино

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании, российская фигуристка Алина Загитова ответила на вопрос, хотела бы она стать киноактрисой.

«На самом деле я задумывалась об этом, и мне поступала пара предложений. К сожалению, мне не понравился сюжет, поэтому я отказалась от этих ролей. Но если мне предложат классную роль, которая будет подходить мне, и мне понравится сюжет, я с радостью соглашусь», — приводит слова Загитовой Umagazine.

20-летняя Загитова приостановила спортивную карьеру в декабре 2019 года. Российская спортсменка получает высшее образование на факультете журналистики, работает ведущей на телевидении и участвует в ледовых шоу. Также Алина является чемпионкой мира 2019 года, серебряным призёром Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях фигуристов, чемпионкой Европы 2018 года.