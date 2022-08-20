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Алина Загитова рассказала, как относится к диетам

Алина Загитова рассказала, как относится к диетам
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Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании, российская фигуристка Алина Загитова ответила, поддерживает ли свой вес с помощью диет.

«Раньше да, приходилось — но, взрослея, я поняла, что диеты плохо влияют на организм. Пришла к выводу, что лучше есть понемногу и когда хочется. Раньше я ела всё подряд, в основном сладкое, а сейчас просто уяснила, что лучше съесть кусок мяса или рыбы, и это будет намного полезнее, чем шоколадка», — приводит слова Загитовой Umagazine.

Также Загитова рассказала, как восстанавливается после сложных соревнований или выступлений.

«Лежу в кровати и включаю какой-нибудь сериал. Можно ещё что-то вкусненькое — мясо или рыбу. Лежать и не вставать», — призналась Алина.

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