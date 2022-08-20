Загитова: мой кумир — Алина Кабаева. Меня родители назвали в её честь

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании российская фигуристка Алина Загитова ответила, кто является её кумиром.

«Я человек, который не запоминает имён, в основном я стараюсь верить в себя и следовать тому, чего я хочу. Но я не раз говорила и повторю, что мой кумир — Алина Кабаева. Меня родители назвали в честь неё, в год моего рождения она как раз выступала на соревнованиях», — приводит слова Загитовой Umagazine.

20-летняя Загитова приостановила спортивную карьеру в декабре 2019 года. Российская спортсменка получает высшее образование на факультете журналистики, работает ведущей на телевидении и участвует в ледовых шоу. Также Алина является чемпионкой мира 2019 года, серебряным призёром Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях фигуристов, чемпионкой Европы 2018 года.