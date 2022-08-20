Загитова: мой кумир — Алина Кабаева. Меня родители назвали в её честь

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании российская фигуристка Алина Загитова ответила, кто является её кумиром.
«Я человек, который не запоминает имён, в основном я стараюсь верить в себя и следовать тому, чего я хочу. Но я не раз говорила и повторю, что мой кумир — Алина Кабаева. Меня родители назвали в честь неё, в год моего рождения она как раз выступала на соревнованиях», — приводит слова Загитовой Umagazine.
20-летняя Загитова приостановила спортивную карьеру в декабре 2019 года. Российская спортсменка получает высшее образование на факультете журналистики, работает ведущей на телевидении и участвует в ледовых шоу. Также Алина является чемпионкой мира 2019 года, серебряным призёром Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях фигуристов, чемпионкой Европы 2018 года.
- 20 августа 2022
-
16:46
-
15:57
-
15:38
-
15:31
-
13:30
-
13:16
-
11:40
-
09:48
- 19 августа 2022
-
21:40
-
20:28
-
20:07
-
19:49
-
19:22
-
18:31
-
16:53
-
16:49
-
15:22
-
15:11
-
15:00
-
14:04
-
13:15
-
13:01
-
12:31
-
12:26
-
12:15
-
12:07
-
12:00
-
11:56
-
11:33
-
00:53
- 18 августа 2022
-
22:29
-
21:48
-
20:25
-
19:38
-
19:05