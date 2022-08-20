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Тренер объяснил, почему Зинина не исполняла элементы ультра-си на контрольных прокатах

Тренер объяснил, почему Зинина не исполняла элементы ультра-си на контрольных прокатах
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Тренер Алексей Василевский объяснил, почему призёр этапов юниорской серии Гран-при Анастасия Зинина не исполняла элементы ультра-си на контрольных прокатах фигуристов юниорской сборной России.

«Настя Зинина перешла в нашу группу летом. Программы мы ей не меняли. Короткую ставил Дмитрий Михайлов на музыку — Кристины Агилеры Haunted Heart и FU Miley Cyris, произвольную – делала Елена Радионова ( Soul of The Forests и Heart of Glass).

Настя тренируется у нас два месяца, но не всё это время получалось готовиться в полную силу, так как у неё были проблемы с коленом. Когда восстановилась и мы уже начали катать программы с четверным тулупом, за тренировку уже были 1-2 удачные попытки четверного сальхова, восстановили тройной аксель, случилась новая травма – сильный ушиб, гематома. Тренировки мы не прекращали, но, естественно, не в том объёме, который необходим. Настя в основном скользила и только неделю-полторы как стала катать программы. Но боли ещё беспокоят. Лечение продолжаем. Но от участия в прокатах решили не отказываться. Амбиции у Насти огромные. Желание тоже. Просто необходимо время, чтобы наверстать упущенное», — приводит слова Василевского сайт ФФККР.

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