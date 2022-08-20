Тренер объяснил, почему Зинина не исполняла элементы ультра-си на контрольных прокатах

Тренер Алексей Василевский объяснил, почему призёр этапов юниорской серии Гран-при Анастасия Зинина не исполняла элементы ультра-си на контрольных прокатах фигуристов юниорской сборной России.
«Настя Зинина перешла в нашу группу летом. Программы мы ей не меняли. Короткую ставил Дмитрий Михайлов на музыку — Кристины Агилеры Haunted Heart и FU Miley Cyris, произвольную – делала Елена Радионова ( Soul of The Forests и Heart of Glass).
Настя тренируется у нас два месяца, но не всё это время получалось готовиться в полную силу, так как у неё были проблемы с коленом. Когда восстановилась и мы уже начали катать программы с четверным тулупом, за тренировку уже были 1-2 удачные попытки четверного сальхова, восстановили тройной аксель, случилась новая травма – сильный ушиб, гематома. Тренировки мы не прекращали, но, естественно, не в том объёме, который необходим. Настя в основном скользила и только неделю-полторы как стала катать программы. Но боли ещё беспокоят. Лечение продолжаем. Но от участия в прокатах решили не отказываться. Амбиции у Насти огромные. Желание тоже. Просто необходимо время, чтобы наверстать упущенное», — приводит слова Василевского сайт ФФККР.
- 20 августа 2022
-
22:39
-
22:04
-
21:41
-
18:22
-
16:46
-
15:57
-
15:38
-
15:31
-
13:30
-
13:16
-
11:40
-
09:48
- 19 августа 2022
-
21:40
-
20:28
-
20:07
-
19:49
-
19:22
-
18:31
-
16:53
-
16:49
-
15:22
-
15:11
-
15:00
-
14:04
-
13:15
-
13:01
-
12:31
-
12:26
-
12:15
-
12:07
-
12:00
-
11:56
-
11:33
-
00:53
- 18 августа 2022
-
22:29