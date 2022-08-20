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Сергей Дудаков рассказал, над какими четверными прыжками работает Арсений Федотов

Сергей Дудаков рассказал, над какими четверными прыжками работает Арсений Федотов
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Тренер Сергей Дудаков рассказал о программах, которые представили на контрольных прокатах юниорской сборной России в Новогорске воспитанники группы Этери Тутберидзе: Дарья Садкова, Арсений Федотов и Алиса Двоеглазова.

«Новые программы спортсменам мы ставили как раз на сборе в Новогорске. Авторы идей и постановок программ Арсения и Алисы – Даниил Маркович Глейхенгауз и Этери Георгиевна. Программы Даше сделал Георгий Похилюк, который также работает в нашей команде.

У Арсения Федотова две новые программы. Короткая «Караван», произвольная – «Вестсайдская история». На мой взгляд, обе получились удачными. Короткая – динамичная, быстрая, и Арсений держит темп, при этом выразительно катается. В произвольной много интересных находок. Мы добавили новый контент – четверные тулуп, сальхов. Будем с лутцем работать.

Даше Садковой оставили произвольную программу (мюзикл «Привидение»). В прошлом году Даша нигде не выступала, пропустила весь сезон, потому что травмирована была. У неё новая красивая короткая программа – Concerto Pour Une Voix в исполнении Saint-Preux. По элементам – сложные прыжки учим, надеемся, всё получится. Даша прыгала четверной тулуп, сейчас его восстанавливаем, потому что она много пропустила из-за травмы.

Алисе Двоеглазовой поменяли обе программы. Короткая – Hymne a l’amour, произвольная – из фильма La La Land (Another Day of Sun). Хорошие программы. Алиса и четверной флип здесь на сборе прыгала и тулуп. Будем работать над этим, чтобы вставлять в программу», — приводит слова Дудакова сайт ФФККР.

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