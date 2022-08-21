«Три занятия со мной уже не помогут». Губерниев высказался об ошибках в речи Загитовой

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев иронично высказался о навыках публичных выступлений олимпийской чемпионки 2018 года в одиночном фигурном катании Алины Загитовой.

Губерниев отреагировал на речь Загитовой после выступления в шоу Татьяны Навки «Аленький цветочек». «Надеюсь, всем вам понравилась сегодняшняя сказка. Мы старались сделать её сказочной для вас. Но без вас не было бы такой сказки, как сейчас», — сказала Загитова.

«Добавить можно и нужно! Над техничной техникой речистой речи и мастерским мастерством эфирного выступления в эфире или публичного выступления перед публикой Алине Загитовой нужно очень много работать… Тут три занятия со мной уже не помогут, надо в районе четырёх-пяти занятных занятий…» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.