«Три занятия со мной уже не помогут». Губерниев высказался об ошибках в речи Загитовой

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев иронично высказался о навыках публичных выступлений олимпийской чемпионки 2018 года в одиночном фигурном катании Алины Загитовой.
Губерниев отреагировал на речь Загитовой после выступления в шоу Татьяны Навки «Аленький цветочек». «Надеюсь, всем вам понравилась сегодняшняя сказка. Мы старались сделать её сказочной для вас. Но без вас не было бы такой сказки, как сейчас», — сказала Загитова.
«Добавить можно и нужно! Над техничной техникой речистой речи и мастерским мастерством эфирного выступления в эфире или публичного выступления перед публикой Алине Загитовой нужно очень много работать… Тут три занятия со мной уже не помогут, надо в районе четырёх-пяти занятных занятий…» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.
- 21 августа 2022
-
13:22
- 20 августа 2022
-
22:39
-
22:04
-
21:41
-
18:22
-
16:46
-
15:57
-
15:38
-
15:31
-
13:30
-
13:16
-
11:40
-
09:48
- 19 августа 2022
-
21:40
-
20:28
-
20:07
-
19:49
-
19:22
-
18:31
-
16:53
-
16:49
-
15:22
-
15:11
-
15:00
-
14:04
-
13:15
-
13:01
-
12:31
-
12:26
-
12:15
-
12:07
-
12:00
-
11:56
-
11:33
-
00:53