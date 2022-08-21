Мозалёв и Галлямов посетили матч «Зенита»

Чемпион мира среди юниоров в одиночном катании Андрей Мозалёв и олимпийский чемпион в командном соревновании Александр Галлямов побывали на матче РПЛ между петербуржским «Зенитом» и московским «Торпедо».

ФОТО: ЛИЧНЫЙ АРХИВ АНДРЕЯ МОЗАЛЁВА

Александр Галлямов в паре с Анастасией Мишиной взял бронзу Олимпийских игр в Пекине, стал чемпионом мира и чемпионом Европы. Андрей Мозалёв является серебряным призёром финала Гран-при среди юниоров и бронзовым призёром чемпионата России.

Санкт-петербургский «Зенит» в рамках шестого тура РПЛ переиграл московское «Торпедо» со счётом 2:0. В составе победителей забитыми мячами отметились россиянин Иван Сергеев и бразильский футболист Малком. «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России после шестого тура.