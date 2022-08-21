Глеб Смолкин и Диана Дэвис опубликовали фото с совместного отдыха

Российские фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин в своих социальных сетях опубликовали фотографию с совместного отдыха в городе Лизбург (США, штат Вирджиния).
Фото: из личного архива Дианы и Глеба
Дэвис – дочь заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, Смолкин – сын российского актёра Бориса Смолкина.
В сезоне-2021/2022 Дэвис и Смолкин дебютировали среди взрослых. На чемпионате России в Санкт-Петербурге фигуристы заняли второе место и отобрались в сборную России на чемпионаты мира и Европы, а также Олимпийские игры — 2022 в Пекине (Китай). На первенстве континента они стали седьмыми, а в Пекине заняли 14-е место.
Ранее появилась информация, что Дэвис вышла замуж за своего партнёра Глеба Смолкина 18 марта в Неваде. Сами фигуристы, а также их близкое окружение новость не подтвердили.
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