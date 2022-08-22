Александра Трусова: было бы интересно попробовать себя в большом теннисе

Серебряный призёр Олимпиады 2022 года в женском одиночном катании 18-летняя российская фигуристка Александра Трусова рассказала, что хотела бы попробовать себя в большом теннисе.

«Было бы интересно попробовать себя в большом теннисе. За игрой конкретных теннисистов особо не слежу, просто интересен сам процесс. Всё очень тяжело — очень разная нагрузка на разные группы мышц, и всё необычно», — приводит слова Трусовой ТАСС.

Также Трусова является бронзовым призёром чемпионатов мира и Европы.

На Играх-2022 в Пекине Александра Трусова уступила лишь соотечественнице Анне Щербаковой. Третьей стала японка Каори Сакамото, опередившая Камилу Валиеву.

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