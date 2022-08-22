Журова считает, что российские фигуристы не потеряют мотивацию без мировых турниров

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова считает, что российские фигуристы не потеряют мотивацию из-за отсутствия мировых стартов.

«Не знаю, почему в фигурном катании возникают вопросы о потере мотивации, мне кажется, там огромная мотивация. Нет международных турниров — ну и что, мне кажется, там ажиотаж вызвать несложно, и права будут неплохо покупаться даже среди иностранных болельщиков. В фигурном катании спортсмены могут выступать в наших шоу и быть востребованными. Может снижать мотивацию высокий уровень конкуренции, но ведущих спортсменов это не пугает», — приводит слова Журовой ТАСС.

Напомним, весной Международный союз конькобежцев отстранил российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.