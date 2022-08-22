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«Мы справимся!» Евгений Плющенко опубликовал мотивационный пост в честь дня флага России

«Мы справимся!» Евгений Плющенко опубликовал мотивационный пост в честь дня флага России
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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко выпустил поздравление с Днём Государственного флага Российской Федерации.

«С праздником! С Днём российского флага, друзья! Каждый спортсмен испытывает чувство гордости, когда в честь его победы поднимается флаг его страны! Мне посчастливилось четыре раза слышать гимн и видеть наш флаг на четырёх мною пройденных Олимпийских играх. Поэтому для каждого из нас с вами это особенный праздник!

Более чем уверен, что в честь наших спортсменов будет и подниматься флаг нашей страны, и звучать гимн! Мы не раз переживали тяжёлые и сложные времена. Проходили большие испытания. Мы и сейчас справимся! Спорт всегда был вне политики, так как для спортсменов это смысл жизни, а соревнования – цель и главная мотивация!

Фото: из личного архива Евгения Плющенко

Мы не опускаем руки и продолжаем тренироваться, поддерживаем наших спортсменов и с гордостью говорим им, что сегодня – великий день, день российского флага, который в 1668 году был поднят впервые на корабле «Орёл». Флаг, как и гимн нашей страны, должен всегда оставаться в наших сердцах!» — написал Плющенко в своих социальных сетях.

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