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Александра Трусова поделилась яркими фото с букетами цветов от фанатов

Александра Трусова поделилась яркими фото с букетами цветов от фанатов
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Серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 в женском одиночном катании, российская фигуристка Александра Трусова опубликовала новый пост в своём телеграм-канале.

Спортсменка поделилась фотографиями с Московского урбанистического форума, в рамках которого 21 августа провела открытую тренировку и автограф-сессию с поклонниками. Спортсменка показала роскошные букеты, подаренные фанатами во время мероприятия.

На Олимпиаде в Пекине (Китай) Александра Трусова заняла второе место, уступив соотечественнице Анне Щербаковой и опередив японскую фигуристку Каори Сакамото, которые заняли золото и бронзу соответственно. Трусова также является бронзовым призёром чемпионата мира, двукратным бронзовым призёром чемпионата Европы.

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