Американская фигуристка Брейди Теннелл переехала в Ниццу и сменила тренера

Бронзовый призёр Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях фигуристов, американская фигуристка Брейди Теннелл в своих социальных сетях сообщила, что она переехала в Ниццу (Франция) и будет тренироваться под руководством Бенуа Ришо.

«Я рада сообщить, что переезжаю в Ниццу, где Бенуа Ришо возьмёт на себя роль главного тренера, а Седрик Тур будет специалистом по прыжкам. Это новая главы в моей карьере фигуристки, и я не могу дождаться, когда вернусь на соревнования, чтобы показать всем, насколько я выросла», — написала Брейди Теннелл в своей социальной сети.

Предыдущий тренер 24-летней фигуристки — американец Том Закрайчек.

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