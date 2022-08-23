Американская фигуристка Брейди Теннелл переехала в Ниццу и сменила тренера
Поделиться
Бронзовый призёр Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях фигуристов, американская фигуристка Брейди Теннелл в своих социальных сетях сообщила, что она переехала в Ниццу (Франция) и будет тренироваться под руководством Бенуа Ришо.
«Я рада сообщить, что переезжаю в Ниццу, где Бенуа Ришо возьмёт на себя роль главного тренера, а Седрик Тур будет специалистом по прыжкам. Это новая главы в моей карьере фигуристки, и я не могу дождаться, когда вернусь на соревнования, чтобы показать всем, насколько я выросла», — написала Брейди Теннелл в своей социальной сети.
Предыдущий тренер 24-летней фигуристки — американец Том Закрайчек.
Кацалапов и Ковтун поделились видео с совместного отдыха в Сочи.
Комментарии
- 23 августа 2022
-
11:02
-
10:16
-
10:04
- 22 августа 2022
-
21:34
-
19:22
-
18:48
-
16:33
-
14:39
-
13:25
-
09:22
- 21 августа 2022
-
22:11
-
21:57
-
21:46
-
20:52
-
13:22
- 20 августа 2022
-
22:39
-
22:04
-
21:41
-
18:22
-
16:46
-
15:57
-
15:38
-
15:31
-
13:30
-
13:16
-
11:40
-
09:48
- 19 августа 2022
-
21:40
-
20:28
-
20:07
-
19:49
-
19:22
-
18:31
-
16:53
-
16:49
Партнерский контент