Камила Валиева показала кадры со съёмок музыкального клипа со своим участием

Олимпийская чемпионка 2022 года в командном турнире фигуристка Камила Валиева опубликовала в своём телеграм-канале фотографии со съёмок музыкального клипа российского исполнителя Вани Дмитриенко. Также спортсменка поделилась коротким видеороликом.
«Классный съёмочный день. Спасибо всей команде Вани Дмитриенко за новый опыт. Жду выхода ролика», — написала Валиева.
Помимо золота Олимпийских игр 2022 года в командном турнире, на счету 16-летней Камилы Валиевой имеется четвёртое место в личном турнире. Спортсменку допустили до него, несмотря на допинг-скандал. Валиева уступила Анне Щербаковой, Александре Трусовой (обе — Россия) и Каори Сакамото (Япония), завоевавшим золото, серебро и бронзу соответственно. В сезоне-2021/2022 Камила Валиева также становилась победительницей чемпионата России и Европы.
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