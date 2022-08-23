Радионова: у Жилиной есть все качества, чтобы стать великой спортсменкой

Двукратная чемпионка мира среди юниоров, бронзовый призёр чемпионата мира в женском одиночном катании Елена Радионова заявила, что фигуристке Веронике Жилиной по силам стать великой спортсменкой.
Жилина тренируется в академии «Ангелы Плющенко». Радионова является постановщиком обеих программ фигуристки на сезон-2022/2023. 14 летняя Вероника исполняет короткую программу под песню Je t’aime, произвольную — под «Танго Роксаны» из фильма «Мулен Руж».
«Вероника Жилина — это уникальная и очень работоспособная спортсменка, а её талант и потенциал бескрайние. Да, она прыгает четверные прыжки. Конечно, в начале сезона ещё тяжело показывать свой максимум, но на прокатах она выглядела очень достойно. Я уверена, в будущем она будет прогрессировать от старта к старту и выглядеть всё лучше. У неё есть все качества, чтобы стать великой спортсменкой.
У нас все ребята хорошие, у каждого есть свои лучшие качества: кто-то берёт вращением, кто-то — прыжками, кто-то — второй оценкой. Понятно, сейчас в приоритете — это сложность элементов. У каждого есть какие то свои сильные стороны», — приводит слова Радионовой «Матч ТВ».
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