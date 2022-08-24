В ФФККР подтвердили проведение повторных прокатов среди юниоров

Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков подтвердил проведение повторных прокатов среди юниоров.
«Учитывая, что у юниоров в этом году сезон начинался раньше с участием в юниорских Гран-при. В этом году по известным решениям нашего Международного союза конькобежцев наши спортсмены не участвуют в международных соревнованиях. Поэтому юниоры будут принимать участие параллельно с этапами Гран-при России, начиная с октября. Учитывая, что сезон немного сдвигается, было принято решение о проведении ещё одних прокатов.
Обычно всё заканчивалось августовскими прокатами, а дальше спортсмены принимали участие в этапах Гран-при. В этом году мы в них не участвуем. Юниоры начнут соревноваться на наших этапах Гран-при России, просто они будут по-другому называться. Прокаты планируем провести в Новогорске. Будут ли они открытыми или закрытыми? Никто их не закрывал. Всё будет зависеть от геологической обстановки», — сказал Горшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
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