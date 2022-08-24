Радионова, Щербакова, Зинина поздравили Алёну Косторную с 19-летием

Российские фигуристки Елена Радионова, Анна Щербакова, Анастасия Зинина в своих социальных сетях поздравили с днём рождения Алёну Косторную.
Сегодня Алёне исполнилось 19 лет.
Фото: из личного архива Елены Радионовой
Фото: из личного архива Анны Щербаковой
Фото: из личного архива Анастасии Зининой
Сегодняшняя именинница Алёна Косторная является чемпионкой Европы 2020 года. В марте 2022 года она ушла из группы Этери Тутберидзе в школу ЦСКА к тренеру Елене Буяновой. Это уже второй случай ухода Косторной от Тутберидзе. В межсезонье-2020 Алёна ушла в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, но менее чем через год вернулась обратно.
В конце августа фигуристке предстоит операция в связи с травмой бедра. У Алёны диагностирован разрыв вертлужной губы.
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