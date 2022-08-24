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Российская фигуристка намерена сменить спортивное гражданство на израильское

Российская фигуристка намерена сменить спортивное гражданство на израильское
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Российская фигуристка Мария Дмитриева намерена выступать на международных соревнованиях за сборную Израиля. Об этом сообщает «РИА Новости Спорт».

Марине Дмитриевой 14 лет. Она тренировалась в Санкт-Петербурге под руководством Алины Писаренко. После она перешла в группу Алексея Мишина, а в апреле этого года ушла в группу Сергея Розанова.

В минувшем сезоне Дмитриева вошла в восьмёрку на первенстве Санкт-Петербурга среди юниорок старшей возрастной группы.

Напомним, Международный союз конькобежцев (ISU) в марте отстранил российских и белорусских конькобежцев, шорт-трекистов и фигуристов от всех своих соревнований из-за ситуации на Украине, на июньском конгрессе организации отстранение было продлено.

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