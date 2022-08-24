Российская фигуристка намерена сменить спортивное гражданство на израильское

Российская фигуристка Мария Дмитриева намерена выступать на международных соревнованиях за сборную Израиля. Об этом сообщает «РИА Новости Спорт».

Марине Дмитриевой 14 лет. Она тренировалась в Санкт-Петербурге под руководством Алины Писаренко. После она перешла в группу Алексея Мишина, а в апреле этого года ушла в группу Сергея Розанова.

В минувшем сезоне Дмитриева вошла в восьмёрку на первенстве Санкт-Петербурга среди юниорок старшей возрастной группы.

Напомним, Международный союз конькобежцев (ISU) в марте отстранил российских и белорусских конькобежцев, шорт-трекистов и фигуристов от всех своих соревнований из-за ситуации на Украине, на июньском конгрессе организации отстранение было продлено.