В ФФККР рассказали о смене спортивного гражданства фигуристки Дмитриевой

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган рассказал о смене спортивного гражданства фигуристки Марии Дмитриевой.

«У Марии Дмитриевой есть израильское гражданство. Запрос на переход от федерации Израиля к нам поступил. Разрешение на переход даёт исполком федерации. Решение будет принято на заседании исполкома», — приводит слова Когана «РИА Новости Спорт».

Напомним, сегодня, 24 августа, стало известно, что российская фигуристка Мария Дмитриева намерена выступать на международных соревнованиях за сборную Израиля.

Международный союз конькобежцев (ISU) в марте отстранил российских и белорусских конькобежцев, шорт-трекистов и фигуристов от всех своих соревнований из-за ситуации на Украине, на июньском конгрессе организации отстранение было продлено.