Трусова исполнила на тренировке секвенцию из четверного лутца и двойного акселя
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Серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 в женском одиночном катании российская фигуристка Александра Трусова поделилась новым видео с тренировки в своём телеграм-канале. Спортсменка исполнила секвенцию из четверного лутца и двойного акселя.
Трусова — первая фигуристка в истории, исполнившая на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев четверные лутц, тулуп и флип. На Олимпиаде в Пекине (Китай) Александра стала первой одиночницей, которая приземлила пять четверных прыжков в произвольной программе. На Играх она заняла второе место, уступив четыре балла соотечественнице Анне Щербаковой. Третьей стала японка Каори Сакамото, четвёртой — россиянка Камила Валиева. Александре Трусовой 18 лет.
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