Татьяна Тарасова отреагировала на переход 14-летней Дмитриевой в Израиль

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о переходе 14-летней фигуристки Марии Дмитриевой в Израиль.
Дмитриева направила запрос в Федерацию фигурного катания на коньках России (ФФККР) о смене спортивного гражданства на израильское. Ранее спортсменка занималась в группе Алексея Мишина, а в апреле перешла к тренеру Сергею Розанову.
«Я даже не знаю эту девушку. Значит, многое мы не теряем, невелика потеря. Там у неё будут условия всё равно лучше, она поедет сразу на чемпионат Европы, мира, а учитывая, что у неё российская школа, то, может, и добьётся хороших результатов. Я не очень поддерживаю то, что фигуристы покидают нашу страну, однако правил это не нарушает, значит, это имеет место в жизни любого спортсмена», — приводит слова Тарасовой «РБК Спорт».
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