Бестемьянова — о переходе Дмитриевой: она уже проиграла конкуренцию внутри страны

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова высказалась о смене спортивного гражданства юными российскими фигуристками. За последний месяц в другие страны уехали три спортсменки: Инга Гургенидзе, Ульяна Ширяева и Мария Дмитриева. О переходе последней в Израиль стало известно накануне.

«Мы видим очень много отечественных фигуристов, которые выступают за разные страны. Да, сейчас ушли ещё три девушки, но это абсолютно нормально. Нет причин говорить о массовом бегстве. А поводы у всех самые разные. У кого-то, например, родители переезжают. Может ли ситуация измениться в худшую сторону, если Россию не допустят к международным соревнованиям, никто пока не знает. Надеюсь, этого не произойдёт.

Марии уже 14 лет. По меркам женского фигурного катания — серьёзный возраст. Раньше девочки в 15 выступали на крупнейших соревнованиях, в том числе Олимпиадах. Но мы почти ничего не слышали о Марии. То есть она уже проиграла конкуренцию внутри страны», — приводит слова Бестемьяновой RT.