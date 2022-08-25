Татьяна Навка поддержала решение 14-летней Дмитриевой сменить спортивное гражданство

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка поддержала решение 14-летней фигуристки Марии Дмитриевой сменить российское спортивное гражданство на израильское.

«Сейчас, конечно, повышенное внимание к каждому спортсмену, который принимает такое решение. В нашей стране огромная конкуренция, и если спортсмен не чувствовал себя уверенно для того, чтобы занимать пьедестал, то уходил в другие страны. Это шанс для этой девочки занять призовое место во время, когда наши фигуристы отсутствуют на международной арене.



Подготовка всё равно остаётся российской, а конкуренция уменьшается. Спортивная карьера очень скоротечна, если у девочки есть возможность выступать на мировой арене и быть в лидерах, то почему нет, надо использовать шанс», — приводит слова Навки «РБК-Спорт».

Напомним, Дмитриева направила запрос в Федерацию фигурного катания на коньках России (ФФККР) о смене спортивного гражданства на израильское. Ранее спортсменка занималась в группе Алексея Мишина, а в апреле перешла к тренеру Сергею Розанову.