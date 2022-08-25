Фигурист Григорий Смирнов объявил о завершении карьеры и переходе на тренерскую работу

Чемпион юношеских Олимпийских игр 2016 года в танцах на льду Григорий Смирнов рассказал, что завершил карьеру и начал работать тренером в группе Анжелики Крыловой.



«Я действительно закончил карьеру, решение было достаточно непростым, думаю, все слышали о том, что я уезжал в Америку. Мы скатывались с Эйвонли Нгуен, выступили на одном внутреннем турнире. Прямо перед чемпионатом США я травмировался, из-за чего не получилось у нас там выступить, в дальнейшем травма давала о себе знать, пришлось принять решение закончить. С Эйвонли мы остались в прекрасных отношениях, общаемся, я вернулся в Москву, сейчас работаю в группе Анжелики Крыловой в роли второго тренера, помогаю со всеми дуэтами», − приводит слова Смирнова ТАСС.

Григорий Смирнов выиграл юношеские Олимпийские игры в дуэте с Анастасией Шпилевой.

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