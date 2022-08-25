Олимпийская чемпионка 2022 года в командных соревнованиях фигуристов россиянка Камила Валиева рассказала, что делает её счастливой.

«Многое. Иногда достаточно одной малюсенькой шоколадки. Иногда счастливой меня делает победа на соревнованиях или хорошо сданный экзамен. Часто испытываю счастье, когда удаются сложные элементы на тренировках. Могу быть счастливой от интересных встреч с друзьями, от красивой музыки, от мысли, что все родные здоровы, от солнечного дня… да мало ли от чего», − приводит слова Камилы Валиевой U magazine.

В сезоне-2021/2022 фигуристка выиграла чемпионаты России и Европы, а также помогла сборной России завоевать золотые медали олимпийского командного турнира. Спортсменке 16 лет.

Видео: Камила Валиева катается на флайборде