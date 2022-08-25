Камила Валиева: фигурное катание научило меня спокойно относиться к падению и неудачам

Российская фигуристка Камила Валиева рассказала, как пришла в спорт и чему её научило фигурное катание.
«На каток меня привела мама, когда мне было три с половиной года. Правда, сначала она позвонила в секцию художественной гимнастики, но для этого спорта я оказалась слишком маленькой. На фигурное катание записаться было проще — хватило маминого обещания, что я буду стараться на тренировках и не стану грызть лёд (смеётся). Впрочем, на гимнастику через год меня всё-таки отдали, а вдобавок записали в балетную школу. Через некоторое время от других секций пришлось отказаться ради фигурного катания. Лёд я выбрала по двум причинам: мне очень нравились вращения и моя тренер Ксения Семёновна Иванова, которая учила нас новым элементам. Мне кажется, именно Ксения Семёновна разглядела мои способности.
Я очень хорошо помню самую первую тренировку на катке. Она стала настоящим испытанием: я постоянно падала, вставала, снова падала — а к вечеру у меня поднялась температура… Фигурное катание научило меня спокойно относиться к падению и неудачам. Это просто часть спортивной жизни, и, кроме того, неудачи заставляют нас расти и совершенствоваться», — приводит слова Камилы Валиевой U magazine.
Видео: Камила Валиева катается на флайборде
- 25 августа 2022
-
13:36
-
13:27
-
10:13
-
09:38
-
00:58
-
00:16
- 24 августа 2022
-
23:54
-
23:13
-
16:49
-
16:27
-
15:46
-
15:35
-
15:14
-
15:02
-
12:47
-
12:41
-
12:24
-
12:18
-
12:12
- 23 августа 2022
-
21:50
-
19:52
-
15:26
-
13:58
-
12:40
-
11:02
-
10:16
-
10:04
- 22 августа 2022
-
21:34
-
19:22
-
18:48
-
16:33
-
14:39
-
13:25
-
09:22
- 21 августа 2022
-
22:11