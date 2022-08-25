Камила Валиева: фигурное катание научило меня спокойно относиться к падению и неудачам

Российская фигуристка Камила Валиева рассказала, как пришла в спорт и чему её научило фигурное катание.

«На каток меня привела мама, когда мне было три с половиной года. Правда, сначала она позвонила в секцию художественной гимнастики, но для этого спорта я оказалась слишком маленькой. На фигурное катание записаться было проще — хватило маминого обещания, что я буду стараться на тренировках и не стану грызть лёд (смеётся). Впрочем, на гимнастику через год меня всё-таки отдали, а вдобавок записали в балетную школу. Через некоторое время от других секций пришлось отказаться ради фигурного катания. Лёд я выбрала по двум причинам: мне очень нравились вращения и моя тренер Ксения Семёновна Иванова, которая учила нас новым элементам. Мне кажется, именно Ксения Семёновна разглядела мои способности.



Я очень хорошо помню самую первую тренировку на катке. Она стала настоящим испытанием: я постоянно падала, вставала, снова падала — а к вечеру у меня поднялась температура… Фигурное катание научило меня спокойно относиться к падению и неудачам. Это просто часть спортивной жизни, и, кроме того, неудачи заставляют нас расти и совершенствоваться», — приводит слова Камилы Валиевой U magazine.

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