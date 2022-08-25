Камила Валиева: я открыта для предложений сняться в кино

Олимпийская чемпионка 2022 года в командных соревнованиях фигуристов россиянка Камила Валиева рассказала, что готова сняться в кино.

«Творчески реализоваться я хочу прежде всего на льду, это же моё основное дело! А ещё мне всегда хочется танцевать — в самых разных стилях. Ну люблю я это! Кстати, меня в последнее время часто спрашивают, не хочу ли я стать артисткой кино. Наверное, стоит задуматься над этим. Почему нет? Я люблю пробовать новое и открыта для предложений», − приводит слова Камилы Валиевой U Magazine.

В сезоне-2021/2022 фигуристка выиграла чемпионаты России и Европы, а также помогла сборной России завоевать золотые медали олимпийского командного турнира. Спортсменке 16 лет.

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