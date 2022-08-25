Татьяна Тарасова улетела в США

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова находится в США. Она отправилась туда с частным визитом, который не связан с проблемами со здоровьем и профессиональной деятельностью, сообщает «РИА Новости Спорт».
Татьяна Тарасова с 1967 года занимается тренерской деятельностью в фигурном катании и ставит свои программы. Ученики Тарасовой завоевали восемь золотых олимпийских медалей. В 2008 году она была введена в Зал славы мирового фигурного катания. Её воспитанниками являются в том числе такие знаменитые фигуристы, как Ирина Роднина, Наталья Бестемьянова, Алексей Ягудин. В последние годы Татьяна Анатольевна комментирует соревнования по фигурному катанию на телевидении и принимает участие в качестве члена жюри в различных шоу.
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