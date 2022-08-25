Татьяна Тарасова — о визите в США: я приехала к своим друзьям

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала, зачем поехала в США.

«Запрещено в США, что ли, ездить? Я долгое время жила в Америке, готовила своих спортсменов. И выигрывала золотые медали на Олимпийских играх, работая в США. У меня здесь осталось очень много вещей, мне нужно их перевезти. Я приехала к своим друзьям, у которых находятся мои зимние вещи. СМИ уже вовсю обсуждают отъезд? У меня тут ещё две пары зимней обуви. Могу показать, когда приеду. На каток я здесь не хожу, просто живу у друзей», — приводит слова Тарасовой «Спорт-экспресс».



Татьяна Тарасова с 1967 года занимается тренерской деятельностью в фигурном катании и ставит программы. Ученики Тарасовой завоевали восемь золотых олимпийских медалей. В 2008 году она была введена в Зал славы мирового фигурного катания. Её воспитанниками являются такие знаменитые фигуристы, как Наталья Бестемьянова и Андрей Букин, Оксана Грищук и Евгений Платов, Алексей Ягудин и Илья Кулик.