Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Татьяна Тарасова — о визите в США: я приехала к своим друзьям

Татьяна Тарасова — о визите в США: я приехала к своим друзьям
Комментарии

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала, зачем поехала в США.

«Запрещено в США, что ли, ездить? Я долгое время жила в Америке, готовила своих спортсменов. И выигрывала золотые медали на Олимпийских играх, работая в США. У меня здесь осталось очень много вещей, мне нужно их перевезти. Я приехала к своим друзьям, у которых находятся мои зимние вещи. СМИ уже вовсю обсуждают отъезд? У меня тут ещё две пары зимней обуви. Могу показать, когда приеду. На каток я здесь не хожу, просто живу у друзей», — приводит слова Тарасовой «Спорт-экспресс».

Татьяна Тарасова с 1967 года занимается тренерской деятельностью в фигурном катании и ставит программы. Ученики Тарасовой завоевали восемь золотых олимпийских медалей. В 2008 году она была введена в Зал славы мирового фигурного катания. Её воспитанниками являются такие знаменитые фигуристы, как Наталья Бестемьянова и Андрей Букин, Оксана Грищук и Евгений Платов, Алексей Ягудин и Илья Кулик.

«Хочется пожелать меньше вашей любви и заботы». Сложные отношения Тарасовой и Тутберидзе «Хочется пожелать меньше вашей любви и заботы». Сложные отношения Тарасовой и Тутберидзе
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022