Аюми Шибаяма выиграла короткую программу на первом этапе серии Гран-при среди юниоров

В Куршевеле (Франция) стартовал первый этап юниорской серии Гран-при по фигурному катанию. Первыми на лёд вышли юниорки. Первые два места после короткой программы занимают спортсменки из Японии. Лидирует Аюми Шибаяма, которая получила за свой прокат 67,09 балла. Соотечественница Хана Йошида уступает ей 0,53 балла. На третьей позиции — Ю Чжэ Ким из Южной Кореи.

Произвольную программу юниорки покажут завтра, 26 августа.

Фигурное катание. Гран-при среди юниоров. 1-й этап. Куршевель, Франция

Юниорки. Короткая программа

1. Аюми Шибаяма (Япония) – 67,09.

2. Хана Йошида (Япония) – 66,56.

3. Ю Чжэ Ким (Южная Корея) – 60,87.

4. Нелла Пелконен (Финляндия) – 58,42.

5. Клэр Сио (США) – 54,23.

6. Мария Элиисе Кальювере (Эстония) – 54,06.