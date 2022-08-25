Камила Валиева посетила торжественный вечер, посвящённый Дням культуры Татарстана в Москве

Олимпийская чемпионка в команде Камила Валиева сообщила, что в качестве почётного гостя посетила торжественный вечер, посвящённый Дням культуры Республики Татарстан в Москве.

Валиева побывала на гала-концерте мастеров искусств Татарстана в Московском международном Доме музыки, поднялась на сцену вместе с президентом республики Рустамом Миннихановым.

«Посетила торжественный вечер, посвящённый Дням культуры Республики Татарстан в Москве. Спасибо за приглашение и тёплый приём», — написала Валиева в своём телеграм-канале.

Фото можно посмотреть в телеграм-канале Камилы Валиевой.

16-летняя Валиева тренируется в группе Этери Тутберидзе и является чемпионкой Европы и России. На Олимпиаде в Пекине Камила помогла сборной России завоевать золото командного турнира, однако награждение было отложено до окончания расследования допингового скандала. Перед вручением медалей стало известно о положительном допинг-тесте, сданном Валиевой за полтора месяца до Игр.