Камила Валиева посетила торжественный вечер, посвящённый Дням культуры Татарстана в Москве

Олимпийская чемпионка в команде Камила Валиева сообщила, что в качестве почётного гостя посетила торжественный вечер, посвящённый Дням культуры Республики Татарстан в Москве.
Валиева побывала на гала-концерте мастеров искусств Татарстана в Московском международном Доме музыки, поднялась на сцену вместе с президентом республики Рустамом Миннихановым.
«Посетила торжественный вечер, посвящённый Дням культуры Республики Татарстан в Москве. Спасибо за приглашение и тёплый приём», — написала Валиева в своём телеграм-канале.
Фото можно посмотреть в телеграм-канале Камилы Валиевой.
16-летняя Валиева тренируется в группе Этери Тутберидзе и является чемпионкой Европы и России. На Олимпиаде в Пекине Камила помогла сборной России завоевать золото командного турнира, однако награждение было отложено до окончания расследования допингового скандала. Перед вручением медалей стало известно о положительном допинг-тесте, сданном Валиевой за полтора месяца до Игр.
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