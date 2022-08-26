Арина Ушакова рассказала, что получает удовольствие от работы в академии Евгения Плющенко

Российская фигуристка, выступавшая в парном катании, а ныне тренер Арина Ушакова рассказала о работе в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

«В конце сезона, в мае, я перешла в академию «Ангелы Плющенко», начала работать. Спасибо нашей федерации, Евгению Плющенко, что поддержали меня. Начинать новое дело всегда непросто, необходимо просчитать все риски. И я очень рада, что Женя согласился на наш эксперимент, и сейчас у меня появилась возможность развивать новое направление, так как до этого в академии было только одиночное катание.

Первое время, когда наша группа парного катания только формировалась, мы тренировались на одном льду с одиночниками. Сейчас у нас отдельный лёд. В данный момент у меня три пары. Все новые. Огромный плюс, что у ребят есть возможность дополнительно отрабатывать прыжки в группах одиночного катания. Что очень важно и на самом деле круто. Специалисты академии нам во многом помогают. Это и тренер Сергей Алексеев, он в прошлом парник, и тренер по ОФП Рэм Газазян, и хореограф Алексей Захарченко.

На этих прокатах дебютирует наша пара Настя Чернышёва – Владислав Антонышев. Вместе они катаются всего два месяца. Влад поменял несколько партнёрш, в прошлом сезоне выступал с Лизой Осокиной. Насте всего 13 лет. Она из Кургана. Старшая сестра Маша Чернышёва – тоже парница, выступает за Австралию. В конце того сезона Маша привела ко мне Настю, попросила посмотреть. Девочка мне понравилась, и я её взяла. В межсезонье Настя встала в пару с Владом.



Короткую программу, которую ребята покажут на прокатах, Влад уже катал с другой партнёршей. Программу поставила Тиффани Загорски. Программа получилась очень интересной, и мы подумали, почему Насте и Владу не скатать её? Естественно, с учётом новых правил и требований мы многое переделали, доделали. Дорожку помогал ставить тренер и хореограф нашей академии Дима Михайлов, что-то добавляла я. Произвольную программу на музыку Harry Styles – Sign of the Times делала я вместе с хореографом Алексеем Захарченко.

Поскольку Настя и Влад катаются в паре не так давно, на прокатах мы покажем не всё, что в планах – пока двойные выбросы. Тройные есть, но их надо наработать. Прыжковый каскад также со временем будем усложнять. Ребята мне нравятся. Спокойные, трудолюбивые, исполнительные. От работы с ними я на самом деле получаю удовольствие», — приводит слова Ушаковой пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.