Вышел музыкальный клип с участием Камилы Валиевой
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На YouTube-канале российского исполнителя Вани Дмитриенко опубликован музыкальный клип на песню «Сила Притяжения», в съёмках которого приняла участие олимпийская чемпионка 2022 года в командном турнире российская фигуристка Камила Валиева.
Помимо золота Олимпийских игр 2022 года в командном турнире, на счету 16-летней Камилы Валиевой имеется четвёртое место в личном турнире. Спортсменку допустили до него, несмотря на допинг-скандал. Валиева уступила Анне Щербаковой, Александре Трусовой (обе — Россия) и Каори Сакамото (Япония), завоевавшим золото, серебро и бронзу соответственно. В сезоне-2021/2022 Камила Валиева также становилась победительницей чемпионатов России и Европы. Спортсменка тренируется в группе Этери Тутберидзе.
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