Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Вышел музыкальный клип с участием Камилы Валиевой

Вышел музыкальный клип с участием Камилы Валиевой
Комментарии

На YouTube-канале российского исполнителя Вани Дмитриенко опубликован музыкальный клип на песню «Сила Притяжения», в съёмках которого приняла участие олимпийская чемпионка 2022 года в командном турнире российская фигуристка Камила Валиева.

Помимо золота Олимпийских игр 2022 года в командном турнире, на счету 16-летней Камилы Валиевой имеется четвёртое место в личном турнире. Спортсменку допустили до него, несмотря на допинг-скандал. Валиева уступила Анне Щербаковой, Александре Трусовой (обе — Россия) и Каори Сакамото (Япония), завоевавшим золото, серебро и бронзу соответственно. В сезоне-2021/2022 Камила Валиева также становилась победительницей чемпионатов России и Европы. Спортсменка тренируется в группе Этери Тутберидзе.

Новость по теме
Камила Валиева: я открыта для предложений сняться в кино
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022