Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Фигуристка Муравьёва будет выступать на взрослых прокатах в образе Джульетты

Фигуристка Муравьёва будет выступать на взрослых прокатах в образе Джульетты
Комментарии

Тренер академии «Ангелы Плющенко» Дмитрий Михайлов рассказал, что фигуристка Софья Муравьёва в своём первом сезоне на взрослом уровне будет выступать в образе Джульетты.

«Свою короткую программу Proud Софья представила на недавнем шоу «Союз чемпионов» в Нижнем Новгороде, а для произвольной мы выбрали музыку Нино Рота к фильму «Ромео и Джульетта», мы взяли за основу эту композицию с вокалом», − приводит слова Дмитрия Михайлова ТАСС.

В прошлом сезоне Софья Муравьёва стала бронзовым призёром на чемпионате России среди юниоров. А на взрослом чемпионате России фигуристка заняла шестое место. Тройку призёров составили Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова. Спортсменке 16 лет.

Новость по теме
Вышел музыкальный клип с участием Камилы Валиевой

Видео: Трусова исполнила четверной лутц и двойной аксель

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022