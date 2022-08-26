Фигуристка Муравьёва будет выступать на взрослых прокатах в образе Джульетты

Тренер академии «Ангелы Плющенко» Дмитрий Михайлов рассказал, что фигуристка Софья Муравьёва в своём первом сезоне на взрослом уровне будет выступать в образе Джульетты.



«Свою короткую программу Proud Софья представила на недавнем шоу «Союз чемпионов» в Нижнем Новгороде, а для произвольной мы выбрали музыку Нино Рота к фильму «Ромео и Джульетта», мы взяли за основу эту композицию с вокалом», − приводит слова Дмитрия Михайлова ТАСС.

В прошлом сезоне Софья Муравьёва стала бронзовым призёром на чемпионате России среди юниоров. А на взрослом чемпионате России фигуристка заняла шестое место. Тройку призёров составили Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова. Спортсменке 16 лет.

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