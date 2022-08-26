Cпортивная академия FFC открыла набор в секцию фигурного катания

Для детей с четырёх до 16 лет открыт набор в секцию фигурного катания академии FFC. Принимаются дети разного уровня подготовки. Все учащиеся будут разбиты на мини-группы для обеспечения индивидуального подхода на занятиях.

Тренировки под руководством профессиональных тренеров проходят круглогодично на большой или малой ледовой арене из натурального льда. Удобная локация на юге Москвы, в 10 минутах от метро Нагатинская, по адресу: 1-й Нагатинский проезд, 2с17.

Подробности и условия на сайте академии.