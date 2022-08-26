«Хочется пересматривать множество раз». Валиева — о премьере клипа Дмитриенко

Олимпийская чемпионка 2022 года в командном турнире российская фигуристка Камила Валиева отреагировала на премьеру музыкального клипа исполнителя Вани Дмитриенко на песню «Сила Притяжения», в съёмках которого она приняла участие.
«Мои первые съёмки в клипе у Вани Дмитриенко прошли на ура, а результат хочется пересматривать множество раз. Спасибо за приглашение и положительные эмоции!» — написала Валиева в своём телеграм-канале.
Видео можно посмотреть в телеграм-канале Камилы Валиевой.
16-летняя Валиева тренируется в группе Этери Тутберидзе и является чемпионкой Европы и России. На Олимпиаде в Пекине Камила помогла сборной России завоевать золото командного турнира, однако награждение было отложено до окончания расследования допингового скандала. Перед вручением медалей стало известно о положительном допинг-тесте, сданном Валиевой за полтора месяца до Игр.
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