«Хочется пересматривать множество раз». Валиева — о премьере клипа Дмитриенко

Олимпийская чемпионка 2022 года в командном турнире российская фигуристка Камила Валиева отреагировала на премьеру музыкального клипа исполнителя Вани Дмитриенко на песню «Сила Притяжения», в съёмках которого она приняла участие.

«Мои первые съёмки в клипе у Вани Дмитриенко прошли на ура, а результат хочется пересматривать множество раз. Спасибо за приглашение и положительные эмоции!» — написала Валиева в своём телеграм-канале.

Видео можно посмотреть в телеграм-канале Камилы Валиевой.

16-летняя Валиева тренируется в группе Этери Тутберидзе и является чемпионкой Европы и России. На Олимпиаде в Пекине Камила помогла сборной России завоевать золото командного турнира, однако награждение было отложено до окончания расследования допингового скандала. Перед вручением медалей стало известно о положительном допинг-тесте, сданном Валиевой за полтора месяца до Игр.