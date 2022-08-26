Плющенко: буду в первых рядах смотреть фильм о Родниной

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко высказался о проекте полнометражного художественного фильма о трёхкратной олимпийской чемпионке Ирине Родниной.

Режиссёром картины стал Константин Статский, известный по сериалам «Ваша честь», «Мажор» и «Мост».

«Наконец-то, у нас много легендарных спортсменов, надо показывать их нашей молодёжи, всему миру. Единственная в мире обладательница трёх олимпийских медалей. Нужно снимать такие фильмы, и как можно больше, это очень важно. Буду в первых рядах смотреть этот фильм, очень люблю и уважаю её.

Почему она плакала на пьедестале после победы на третьей в карьере Олимпиаде? Думаю, от счастья, гордости и полного опустошения, которое приходит после Олимпийских игр, ведь ты идешь к ним четыре года, ты отдаешь для этого все силы, всю свою энергию. Но, побеждая, ты стоишь на пьедестале и видишь свой флаг, слышишь гимн своей страны.

Почему обо мне до сих пор не сняли фильм? Был такой план, но один из чиновников тогда сказал: «Плющенко же ещё жив, как можно про него снимать?» Если ждать, пока человек на тот свет уйдёт, а потом снимать, не совсем это верно. У нас много личностей в спорте — Павел Буре, Сергей Фёдоров, легендарная Елена Исинбаева, Евгений Кафельников, Костя Цзю, Александр Поветкин, Фёдор Емельяненко. Надо показывать, как они росли, как жили, как тренировались. Это сейчас большинство на тренировки на машинах приезжают, а тогда люди сами добирались, а у нас, фигуристов, лёд месяцами не заливали, мы на улице на снегу катались, какой инвентарь у нас был, тоже многие не знают», — приводит слова Плющенко ТАСС.