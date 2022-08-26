«Не люблю последние дни августа». Туктамышева показала фото с прогулки по Санкт-Петербургу

Серебряный призёр чемпионата мира — 2021 в женском одиночном катании российская фигуристка Елизавета Туктамышева поделилась настроением последних дней августа.

Фигуристка опубликовала в соцсетях снимки с прогулки по любимым местам Санкт-Петербурга.

Фото: Личный архив Елизаветы Туктамышевой

«Не люблю последние дни августа… Каждый день думаешь о том, что лето вот-вот закончится. Поэтому стараюсь максимально насладиться последними деньками, прогуливаясь по любимым местам», — написала Туктамышева в соцсетях.

Фото: Личный архив Елизаветы Туктамышевой

25-летняя Туктамышева тренируется в Санкт-Петербурге в группе Алексея Мишина. Елизавета — чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призёр чемпионата мира 2021 года, победительница командного чемпионата мира 2021 года в составе сборной России.