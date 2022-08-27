Софья Муравьёва на тренировке исполнила каскад из тройного акселя и тройного тулупа

Воспитанница академии «Ангелы Плющенко» российская фигуристка Софья Муравьёва на тренировке исполнила каскад из тройного акселя и тройного тулупа. Видео в социальной сети опубликовал двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко.

«Сонечка уже восстанавливается после серьёзной травмы. 3,5А—3Т — боец!» — подписал видеоролик Евгений Плющенко.

В прошлом сезоне Софья Муравьёва стала бронзовым призёром на чемпионате России среди юниоров. А на взрослом чемпионате России фигуристка заняла шестое место. Тройку призёров составили Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова. Спортсменке 16 лет.

39-летний Евгений Плющенко — двукратный олимпийский чемпион, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, трёхкратный чемпион мира, семикратный чемпион Европы.