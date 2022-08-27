Диана Дэвис поздравила Глеба Смолкина с днём рождения, опубликовав страстное фото

Российская фигуристка, выступающая в танцах на льду, Диана Дэвис поздравила партнёра Глеба Смолскина с днём рождения, опубликовав страстное совместное фото. Сегодня, 27 августа, Глебу исполнилось 23 года.

«С днём рождения», — подписала фото 19-летняя Дэвис.

Фото: из личного архива Дианы Дэвис

Дэвис – дочь заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, Смолкин – сын российского актёра Бориса Смолкина.

В сезоне-2021/2022 Дэвис и Смолкин дебютировали среди взрослых. На чемпионате России в Санкт-Петербурге фигуристы заняли второе место и отобрались в сборную России на чемпионаты мира и Европы, а также Олимпийские игры — 2022 в Пекине (Китай). На первенстве континента они стали седьмыми, а в Пекине заняли 14-е место.

Отметим, что в марте 2022 года в СМИ появилась информация о том, что Дэвис вышла замуж за Смолкина.