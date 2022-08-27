Елизавета Туктамышева: сделала себе татуху и радуюсь

Серебряный призёр чемпионата мира — 2021 в женском одиночном катании российская фигуристка Елизавета Туктамышева показала новую татуировку.

Рисунок с изображением грозно поворачивающейся пантеры набит на правом плече девушки.

«Сделала себе татуху и радуюсь», — подписала фото Туктамышева.

Фото можно посмотреть в телеграм-канале Елизаветы Туктамышевой.

25-летняя Туктамышева тренируется в Санкт-Петербурге в группе Алексея Мишина. Елизавета — чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призёр чемпионата мира 2021 года, победительница командного чемпионата мира 2021 года в составе сборной России. Коронным прыжком фигуристки является аксель в 3,5 оборота, но Туктамышева исполняет на тренировках и четверные прыжки – тулуп и сальхов.