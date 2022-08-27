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У британской фигуристки порвалось платье во время танца на этапе Гран-при в Куршевеле

У британской фигуристки порвалось платье во время танца на этапе Гран-при в Куршевеле
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Неприятный инцидент произошёл во время проката британского танцевального дуэта София Бушелл/Алекс Лапски на этапе Гран-при среди юниоров в Куршевеле (Франция). В ходе исполнения произвольного танца у партнёрши порвалось платье. Судьи остановили прокат, чтобы спортсменка поправила костюм, но затем фигуристы продолжили выступление.

За произвольный танец Бушелл и Лапски получили 49,32 балла — это 10-й результат. Отметим, что даже без проблем с костюмом фигуристы вряд ли бы заняли более высокое место, так как по итогам ритм-танца также были десятыми. Сумма британцев – 87,78 балла.

Победу одержали фигуристы Ханна Лим и Е Куан из Южной Кореи с суммой 161,96 балла. Вторыми стали французы Селина Фраджи и Жан-Ан Фурно (147,66), третьими – американцы Ванесса Фам и Джонатан Роджерс (143,26).

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